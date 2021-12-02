Сергей Кириенко и Максут Шадаев провели встречу с участниками «Цифрового прорыва»

По словам Кириенко, в целом за три сезона данного конкурса в нем приняло участие более четверти миллиона человек. Ежегодно количество участников увеличивается, и в этом году их было 100 тысяч человек. Об этом пишет lenta.ru.
Кириенко отметил, что президент России Владимир Путин попросил органы власти и представителей крупных компаний взаимодействовать с проектом. Это поможет найти высококвалифицированных сотрудников.
Кроме этого, он сказал, что не денежный приз является главной мотивацией, а реальная возможность принять участие в решении сложных задач, которые будут воплощены в жизнь.
Кириенко уточнил, что в России есть много высококвалифицированных специалистов в ИТ-сфере, и «Цифровой прорыв» — это формирование сообщества специалистов. Так как сфера информационных технологий постоянно развивается, то очень важно, чтобы сообщество специалистов имело возможность рассматривать принимаемые государством нормативные правовые акты, законы, программы. В этом и есть залог их качественной экспертизы и возможность совместно действовать. Кириенко уверен, что принимаемые решения будут работать с учетом интересов всех игроков рынка. Таким образом можно обеспечить конкурентоспособность нашей страны.
Кроме этого, Максут Шадаев отметил важную роль в развитии российской цифровой экономики Республики Татарстан.