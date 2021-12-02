Сергей Кириенко и Максут Шадаев провели встречу с участниками «Цифрового прорыва»

Кириенко уточнил, что в России есть много высококвалифицированных специалистов в ИТ-сфере, и «Цифровой прорыв» — это формирование сообщества специалистов. Так как сфера информационных технологий постоянно развивается, то очень важно, чтобы сообщество специалистов имело возможность рассматривать принимаемые государством нормативные правовые акты, законы, программы. В этом и есть залог их качественной экспертизы и возможность совместно действовать. Кириенко уверен, что принимаемые решения будут работать с учетом интересов всех игроков рынка. Таким образом можно обеспечить конкурентоспособность нашей страны.