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Сергей Кириенко и Максут Шадаев провели встречу с участниками «Цифрового прорыва»

2 декабря 2021, 19:42
Фото: фрагмент видео
Финал всероссийского конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв», проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», пройдет со 2 по 4 декабря в Иннополисе. С участниками конкурса встретились первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

По словам Кириенко, в целом за три сезона данного конкурса в нем приняло участие более четверти миллиона человек. Ежегодно количество участников увеличивается, и в этом году их было 100 тысяч человек. Об этом пишет lenta.ru.

Кириенко отметил, что президент России Владимир Путин попросил органы власти и представителей крупных компаний взаимодействовать с проектом. Это поможет найти высококвалифицированных сотрудников.

Кроме этого, он сказал, что не денежный приз является главной мотивацией, а реальная возможность принять участие в решении сложных задач, которые будут воплощены в жизнь.

Кириенко уточнил, что в России есть много высококвалифицированных специалистов в ИТ-сфере, и «Цифровой прорыв» — это формирование сообщества специалистов. Так как сфера информационных технологий постоянно развивается, то очень важно, чтобы сообщество специалистов имело возможность рассматривать принимаемые государством нормативные правовые акты, законы, программы. В этом и есть залог их качественной экспертизы и возможность совместно действовать. Кириенко уверен, что принимаемые решения будут работать с учетом интересов всех игроков рынка. Таким образом можно обеспечить конкурентоспособность нашей страны.

Кроме этого, Максут Шадаев отметил важную роль в развитии российской цифровой экономики Республики Татарстан.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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