Подведены предварительные итоги расширения зоны платных парковок в Тюмени

«Данная мера стала очень своевременным решением подобных проблем. Грамотное регулирование транспортных потоков в городе поможет не увязнуть в бесконечных пробках. Есть мнение, что решить подобные задачи можно простым наращиванием количества парковок в загруженных районах. Но это в действительности приводит к еще большему потоку машин на и без того загруженных дорогах»заместитель руководителя департамента транспорта Евгений Ташланов.