Подведены предварительные итоги расширения зоны платных парковок в Тюмени

Тему эффективности системы платных парковок обсуждали в ходе программы «Вечерний хэштег», в которой участвовали представители Тюменьгортранса, департамента транспорта и специалисты управляющих организаций.
«Данная мера стала очень своевременным решением подобных проблем. Грамотное регулирование транспортных потоков в городе поможет не увязнуть в бесконечных пробках. Есть мнение, что решить подобные задачи можно простым наращиванием количества парковок в загруженных районах. Но это в действительности приводит к еще большему потоку машин на и без того загруженных дорогах»заместитель руководителя департамента транспорта Евгений Ташланов.
Расширенная система платных парковок работает 3 дня, но результаты уже имеются:
«Ежедневная оценка показывает, что некоторые точки, которые ранее достигали в загрузке свыше 100%, теперь загружены на 50-80%. Очень важно, чтобы 20% парковочного пространства оставалось свободным на постоянной основе и водители не сталкивались с долгим поиском необходимого места», — рассказал глава МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.
Многих жителей города волнует вопрос с наплывом автомобилистов, которые для экономии средств будут искать места в жилых дворах Тюмени. Проблему не оставили без внимания и сообщили решение:
Спасти дворы от «экономных» водителей можно установкой ограждений. Чтобы подобные конструкции появились, нужно проголосовать на собрании жильцов. Если 2/3 жителей ответят положительно, то проблема будет решена.