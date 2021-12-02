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Подведены предварительные итоги расширения зоны платных парковок в Тюмени

2 декабря 2021, 09:55
Фото: 1Mi
До внедрения расширенной сети платных парковок каждый 3 водитель в рабочее время был вынужден серьезно корректировать удобный маршрут, дабы найти свободные парковочные места. Если такое место обнаружить не удавалось, то автомобиль просто оставлялся «где получится».

Тему эффективности системы платных парковок обсуждали в ходе программы «Вечерний хэштег», в которой участвовали представители Тюменьгортранса, департамента транспорта и специалисты управляющих организаций.

«Данная мера стала очень своевременным решением подобных проблем. Грамотное регулирование транспортных потоков в городе поможет не увязнуть в бесконечных пробках. Есть мнение, что решить подобные задачи можно простым наращиванием количества парковок в загруженных районах. Но это в действительности приводит к еще большему потоку машин на и без того загруженных дорогах»заместитель руководителя департамента транспорта Евгений Ташланов.

Расширенная система платных парковок работает 3 дня, но результаты уже имеются:

«Ежедневная оценка показывает, что некоторые точки, которые ранее достигали в загрузке свыше 100%, теперь загружены на 50-80%. Очень важно, чтобы 20% парковочного пространства оставалось свободным на постоянной основе и водители не сталкивались с долгим поиском необходимого места», — рассказал глава МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник.

Многих жителей города волнует вопрос с наплывом автомобилистов, которые для экономии средств будут искать места в жилых дворах Тюмени. Проблему не оставили без внимания и сообщили решение:

Спасти дворы от «экономных» водителей можно установкой ограждений. Чтобы подобные конструкции появились, нужно проголосовать на собрании жильцов. Если 2/3 жителей ответят положительно, то проблема будет решена.

Об эффективности данного решения говорят и сами горожане.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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