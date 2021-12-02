Первую победу в кубке УЕФА одержала тюменская мини-футбольшая команда

Ранее ВКонтакте выяснила, за какие страны болеют на Евро-2020. На 23 июня русскоязычные пользователи ставят смайлики в отношении команд России, Украины и Германии. Ранее ВКонтакте запустила акцию в поддержку российской сборной: представила эксклюзивный эмодзи-статус от Ольги Бузовой с её фирменным жестом и запустила флешмоб #нагнетайте — с помощью именно этого слова артистка решила вдохновить команду.