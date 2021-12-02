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Первую победу в кубке УЕФА одержала тюменская мини-футбольшая команда

2 декабря 2021, 16:31
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Тюменцы, в рамках первого раунда Лиги чемпионов УЕФА, одержали победу, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Матч МФК Тюмень против чемпиона Франции Аньер закончился со счётом 5-2. Скоро соревнования продолжатся.

Ранее ВКонтакте выяснила, за какие страны болеют на Евро-2020. На 23 июня русскоязычные пользователи ставят смайлики в отношении команд России, Украины и Германии. Ранее ВКонтакте запустила акцию в поддержку российской сборной: представила эксклюзивный эмодзи-статус от Ольги Бузовой с её фирменным жестом и запустила флешмоб #нагнетайте — с помощью именно этого слова артистка решила вдохновить команду.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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