Из-за ДТП заблокирована объездная дорога перед Червишевским трактом

Плюсовая температура в декабре продолжает приносить не только радовать теплом, но и провоцировать все больше ДТП. Особенно плохо, когда блокируется целое направление. Так, из-за столкновения легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом оказалась заблокирована дорога на Федюнинского.

Полностью заблокированы правый, средний и левый ряды движения. По имеющимся данным, в этой аварии также замешан автомобиль мусоровоза. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются. Сегодня по прогнозам синоптиков с 5 до 11 утра в Тюмени будет идти дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Инспекторы ГИБДД и МЧС предупреждают о скользкой дороге, из-за этого может вырасти число ДТП. Скорость ветра в утренние часы 5-10 метров в секунду. Днём до 3-6 м/с. Региональное ГИБДД обращает внимание водителей на адекватный подбор скоростного режима на дорогах. Будьте осторожны! Материалы по теме Плюсовая температура, сильный ветер и гололед ждут Тюмень в четверг