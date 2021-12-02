nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Из-за ДТП заблокирована объездная дорога перед Червишевским трактом

2 декабря 2021, 03:22
Фото: 1Mi
Плюсовая температура в декабре продолжает приносить не только радовать теплом, но и провоцировать все больше ДТП. Особенно плохо, когда блокируется целое направление. Так, из-за столкновения легкового автомобиля и грузовика с полуприцепом оказалась заблокирована дорога на Федюнинского.

Полностью заблокированы правый, средний и левый ряды движения. По имеющимся данным, в этой аварии также замешан автомобиль мусоровоза. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Сегодня по прогнозам синоптиков с 5 до 11 утра в Тюмени будет идти дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Инспекторы ГИБДД и МЧС предупреждают о скользкой дороге, из-за этого может вырасти число ДТП. Скорость ветра в утренние часы 5-10 метров в секунду. Днём до 3-6 м/с.

Региональное ГИБДД обращает внимание водителей на адекватный подбор скоростного режима на дорогах. Будьте осторожны!

Материалы по теме
Плюсовая температура, сильный ветер и гололед ждут Тюмень в четверг
#Новости#ДТП#Максим Кондратов#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25