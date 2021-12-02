Из-за ДТП заблокирована объездная дорога перед Червишевским трактом

Полностью заблокированы правый, средний и левый ряды движения. По имеющимся данным, в этой аварии также замешан автомобиль мусоровоза. Все обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.
Сегодня по прогнозам синоптиков с 5 до 11 утра в Тюмени будет идти дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Инспекторы ГИБДД и МЧС предупреждают о скользкой дороге, из-за этого может вырасти число ДТП. Скорость ветра в утренние часы 5-10 метров в секунду. Днём до 3-6 м/с.
Региональное ГИБДД обращает внимание водителей на адекватный подбор скоростного режима на дорогах. Будьте осторожны!