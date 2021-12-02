Губернатор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов в Тюменской области

С 3 декабря нельзя будет попасть на розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь — 4000 квадратов, в Ишиме — от 3500 кв. м, в Ялуторовске — от 3000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2500 кв. м.