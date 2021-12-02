Губернатор объявил о смягчении режима проверки QR-кодов в Тюменской области

В систему проверки попали розничные магазины и рынки, на территории области вводится обновлённая система QR-кодов.
«Хочу рассказать, как будет действовать с 3 декабря система QR-кодов в Тюменской области. Мы вводим их в два этапа. Первый начался 8 ноября», отметил Александр Моор.
С 3 декабря нельзя будет попасть на розничные рынки, отдельно стоящие гипермаркеты и торговые объекты. В Тюмени и Тобольске их площадь — 4000 квадратов, в Ишиме — от 3500 кв. м, в Ялуторовске — от 3000 кв. м, в Заводоуковском городском округе — от 2500 кв. м.
«С 24 декабря 2021 года ограничения установленные 21 настоящего постановления применяются в отношении следующих объектов: ночных клубов, дискотек, караоке, боулинг-клубов, батутных центров, кальянных, букмекерских контор», - отмечается в постановлении 745-П от 2 декабря.
При этом покупатели смогут зайти без QR-кода в ТРЦ с понедельника по пятницу до 18 часов, никаких документов предъявлять не нужно. Новое правило должно повысить число посетителей торговых залов, но в час пик ограничить граждан от опасной инфекции.
Стоит отметить, что в случае отсутствия у гражданина QR-кода или специализированных медицинских документов, посещение ТРЦ допускается при наличии отрицательного результата лабораторного исследования на COVID методом ПЦР (он действует 3 дня).
Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены.