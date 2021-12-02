Единая Россия» проводит декаду приемов граждан во всех регионах

Многодетная мать Оксана Ткач из Ростова-на-Дону рассказала о проблеме газификации земельного участка. Председатель «Единой России» пояснил, что депутаты Государственной думы по инициативе партии приняли проект закона о социальной газификации. Речь идет о бесплатном доведении газа до каждого участка. Медведев пообещал дать инструкции партийной ячейки в Ростовской области. Она вместе с местными властями решит вопрос по подведению газа к участку женщины и ко всем соседним участкам. Такая работа должна проводиться на коллективной основе.