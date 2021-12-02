Единая Россия» проводит декаду приемов граждан во всех регионах

Вопросы от заявителей одним из первых рассмотрел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Глава Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова выступила с инициативой открыть единый информационный ресурс, который будет посвящен информированию о реабилитации детей. Партийный лидер одобрил предложение, сказав, что оно необходимо существенному количеству семей.
Житель Перми Сергей Толчин пожаловался на ситуацию с капитальным ремонтом школы, где учится его дочь. Строению уже 130 лет. Здание признано объектом культурного наследия. Стоимость ремонта составляет 400 миллионов рублей. Для региона эта сумма неподъемная. Медведев потребовал от местных единороссов разобраться с вопросом и помочь учебному заведению стать участником программы капитального ремонта. Ее партия реализует вместе с Министерством просвещения по поручению главы государства.
Многодетная мать Оксана Ткач из Ростова-на-Дону рассказала о проблеме газификации земельного участка. Председатель «Единой России» пояснил, что депутаты Государственной думы по инициативе партии приняли проект закона о социальной газификации. Речь идет о бесплатном доведении газа до каждого участка. Медведев пообещал дать инструкции партийной ячейки в Ростовской области. Она вместе с местными властями решит вопрос по подведению газа к участку женщины и ко всем соседним участкам. Такая работа должна проводиться на коллективной основе.
Председатель родительского комитета 5-го класса Волгоградской гимназии № 16 Екатерина Ермилова попросила законодательно урегулировать деятельность службы примирения в школах. Взрослые нередко недооценивают последствия школьных конфликтов и важность своего участия в разрешении последних.
Приемы людей первого декабря состоялись во всех российских регионах. Например, в Самаре секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров решил вопрос софинансирования программы по замене деревянных окон в корпусе одного из детсадов. На Ямале секретарь регионального отделения партии Алексей Ситников устроил на работу многодетную мать. Во Владимирской области временно исполняющий обязанности главы региона Александр Авдеев предоставил квартиру сироте из Ковровского района.
Как сообщается на сайте «Единой России», политическое объединение начало декаду приема граждан. Каждый день посвятят своей тематике. С вопросами люди могут обращаться как в региональные, так и местные общественные приемные лидера единороссов Дмитрия Медведева. Помимо этого, приемы населения станут организовывать на дополнительных площадках.
Как отметил руководитель региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия», депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин, декада приемов жителей, приуроченная к 20-летию «Единой России», пройдет с 1 по 10 декабря в дистанционном режиме. Приемы будут идти в региональной общественной приемной, местных общественных приемных партии и на дополнительных площадках.
Участие в неделе приемов примут депутаты-единороссы, сенаторы, региональные координаторы партпроектов «Единой России», представители Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Союза садоводов России, «Опоры России», организации «Воспитатели России», Западно-Сибирского регионального центра медиации и права, а также органов исполнительной власти.
«Население чаще всего волнуют вопросы социального обеспечения, жилищно-коммунальных услуг, обеспечения жильем, здравоохранения и образования. Сегодня нет необходимости доказывать важность и нужность той работы, что ведут общественные приемные. Это прямой контакт с людьми, отчет перед избирателями, помощь и поддержка в тяжелых жизненных ситуациях в ежедневном режиме», — подчеркнул он.