Две машины заняли две полосы движения около круга 50 лет Октября после ДТП

Сегодня вечером в городе зарегистрировано 5 автомобильных аварий, при этом пробки не поднялись выше 6 баллов. В ближайшее время в областной столице ожидается гололёд и до + 2 градусов тепла. плохая погода в Тюмени может привести проблемам на дорогах и росту аварийности в областной столице.