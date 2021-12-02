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Две машины заняли две полосы движения около круга 50 лет Октября после ДТП

2 декабря 2021, 13:43
Фото: 2гис
В Тюмени 2 декабря около кольца 50 лет Октября произошло ДТП с участием двух машин.

Одно транспортное средство пришлось эвакуировать его доставили на на станцию обслуживания. Медики приезжали на место инцидента, но никого не госпитализировали.

«Обе полосы кольца заняты из-за дорожного происшествия», - сообщает подписчик сервиса 2ГИС,

Сегодня вечером в городе зарегистрировано 5 автомобильных аварий, при этом пробки не поднялись выше 6 баллов. В ближайшее время в областной столице ожидается гололёд и до + 2 градусов тепла. плохая погода в Тюмени может привести проблемам на дорогах и росту аварийности в областной столице.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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