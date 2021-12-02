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Авиакомпания «RED WINGS» отменила регулярные рейсы Тобольск — Екатеринбург

2 декабря 2021, 08:36
Фото: 1Mi
Редакция «Нашего Города» связалась с представителями авиакомпании. Они подтвердили информацию об отмене рейсов на декабрь 2021 г. и январь 2022 г.

Также в «RED WINGS» добавили, что в будущем вероятно появление рейсов на февраль будущего года. Все лица, оформившие билеты на ранее доступные рейсы, могут рассчитывать на возврат средств.

Судя по обновленному расписанию, ближайшие рейсы Екатеринбург — Тобольск и обратно состоятся 30 декабря. В 2022 году один рейс назначен на 3 января. «Наш Город» продолжит следить за развитием ситуации.

Ранее мы сообщали о запуске регулярного авиасообщения (1 рейс каждый четверг) из Тобольска в Екатеринбург с 15 октября 2021 года. Цена одного билета начиналась от 2 000 рублей.

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#Новости#Максим Кондратов#Общество
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