Авиакомпания «RED WINGS» отменила регулярные рейсы Тобольск — Екатеринбург

Также в «RED WINGS» добавили, что в будущем вероятно появление рейсов на февраль будущего года. Все лица, оформившие билеты на ранее доступные рейсы, могут рассчитывать на возврат средств.
Судя по обновленному расписанию, ближайшие рейсы Екатеринбург — Тобольск и обратно состоятся 30 декабря. В 2022 году один рейс назначен на 3 января. «Наш Город» продолжит следить за развитием ситуации.
Ранее мы сообщали о запуске регулярного авиасообщения (1 рейс каждый четверг) из Тобольска в Екатеринбург с 15 октября 2021 года. Цена одного билета начиналась от 2 000 рублей.