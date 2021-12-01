В Тюмени на улице Ямской внедорожник насмерть сбил мужчину

Трагедия случилась на 1-м километре автодороги Тюмень-Рощино, здесь автомобиль Фольксваген Тигуан сбил 41-летнего мужчину. На место происшествия прибыли медики и инспекторы ГИБДД, за рулём находилась 50-летняя автомобилистка.
В момент ДТП погибшая перебегала дорогу по переходу.
Ранее днём на-203 км дороги Тюмень – Омск погиб водитель Инфинити. Его машина влетела в грузовик, который двигался по встречной полосе. Грузовик Вольво не успел затормозить. 41-летний житель Тюмени погиб, его сын остался жив. Все обстоятельства смертельной аварии выясняются.
Сегодня в областной столице и Ялуторовске наблюдался сильный гололёд. В ГИБДД предупредили водителей об опасности.