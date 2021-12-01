В Тюмени на улице Ямской внедорожник насмерть сбил мужчину

Ранее днём на-203 км дороги Тюмень – Омск погиб водитель Инфинити. Его машина влетела в грузовик, который двигался по встречной полосе. Грузовик Вольво не успел затормозить. 41-летний житель Тюмени погиб, его сын остался жив. Все обстоятельства смертельной аварии выясняются.