Тюменский суд разбирается в деле о гибели на дороге семьи из 5 человек

В ДТП 4 января 2020 года на 103 км автодороги Курган-Тюмень погибла многодетная семья из 5 человек, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Валерия Кудрякова обвиняют по статье 264 УК РФ. Он может получить до шести лет колонии.
Кроме того, прокурор просил удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Подсудимый не высказал соболезнования родственникам погибших, свою вину не признал.
Следующее заседание пройдёт третьего декабря 2021 года.