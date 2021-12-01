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Тюменский суд разбирается в деле о гибели на дороге семьи из 5 человек

1 декабря 2021, 12:56
Фото: 1Mi
Сегодня в Исетском районном суде состоялось очередное судебное заседание по громкому уголовному делу.

В ДТП 4 января 2020 года на 103 км автодороги Курган-Тюмень погибла многодетная семья из 5 человек, сообщает Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Валерия Кудрякова обвиняют по статье 264 УК РФ. Он может получить до шести лет колонии.

Кроме того, прокурор просил удовлетворить гражданский иск потерпевшего и взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда и расходы на погребение. Подсудимый не высказал соболезнования родственникам погибших, свою вину не признал.

Следующее заседание пройдёт третьего декабря 2021 года.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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