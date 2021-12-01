Тюменский суд оставил за отцом родительские права на 8-месячного ребенка

10 марта он родился, малышу требовалось лечение, но мама на 2 дня ушла из роддома. После возвращения с неё потребовали отрицательные тесты на COVID, но пока они их собирала, малыша перевели в Дом малютки.
Органы опеки пытались через суд лишить родительских прав и папу и маму ребёнка. Тюменский областной суд постановил передать малыша отцу.
В Тюмени на улице Судостроителей 30 ноября тюменец увидел маленького ребёнка в коридоре жилого дома. Малышу примерно 3 года, он просил дать ему поесть. После инцидента тюменец вызвал органы опеки и объяснил им ситуацию. К сожалению дальнейшая судьба девочки неизвестна.