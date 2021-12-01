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Тюменский суд оставил за отцом родительские права на 8-месячного ребенка

1 декабря 2021, 14:55
Фото: 1Mi
Тюменский суд подтвердил за отцом родительские права на 8-месечного ребёнка, сообщает Объединённая пресс-служба тюменских судов.

10 марта он родился, малышу требовалось лечение, но мама на 2 дня ушла из роддома. После возвращения с неё потребовали отрицательные тесты на COVID, но пока они их собирала, малыша перевели в Дом малютки.

Органы опеки пытались через суд лишить родительских прав и папу и маму ребёнка. Тюменский областной суд постановил передать малыша отцу.

В Тюмени на улице Судостроителей 30 ноября тюменец увидел маленького ребёнка в коридоре жилого дома. Малышу примерно 3 года, он просил дать ему поесть. После инцидента тюменец вызвал органы опеки и объяснил им ситуацию. К сожалению дальнейшая судьба девочки неизвестна.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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