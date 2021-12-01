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Сразу три смертельных аварии произошло 1 декабря в Тюменской области

1 декабря 2021, 15:27
Фото: ГИБДД
В Тюменской области за последние сутки произошло три смертельных аварии, сообщают ГИБДД.

Утром на 203 км Тюмень – Омск автомобиль Инфинити выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз. Тюменец сидевший за рулём автомобиля погиб. Стоит отметить, что рядом с ним ехал сын, его госпитализировали.

На улице Ямской погиб в ДТП внедорожника и пешехода погиб человек. Тигуан, под управлением 50-летней женщины задавил 41-летнего мужчину. Все обстоятельства смертельного ДТП выясняются.

Во второй половине дня в аварии погиб пассажир грузовика KIA Bongo. Происшествии случилось на 269 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Техника столкнулась c КАМАЗом, которого боком выбросило на встречную полосу.

Завтра МЧС предупреждает о гололёде, водителям следует быть осторожнее.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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