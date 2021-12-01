Сразу три смертельных аварии произошло 1 декабря в Тюменской области

Утром на 203 км Тюмень – Омск автомобиль Инфинити выехал на полосу встречного движения и врезался в большегруз. Тюменец сидевший за рулём автомобиля погиб. Стоит отметить, что рядом с ним ехал сын, его госпитализировали.