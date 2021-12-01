«Норникель» отправит ледокол для спасательной операции на Северном морском пути

На сегодняшний день «Норникель» является одним из крупнейших грузоперевозчиков по СМП. Среди его флота — шесть судов усиленного ледового класса Arc7 и атомный ледокол «Таймыр». Ранее «Норникель» и ГК «Росатом» заключили соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года. А еще компания «Норникель» вместе с «Росатомом» и Дальневосточным центром судостроения и судоремонта планирует строительство ледокола нового типа, который будет работать и на сжиженном природном газе, и на дизельном топливе.