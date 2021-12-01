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«Норникель» отправит ледокол для спасательной операции на Северном морском пути

1 декабря 2021, 18:33
«Норникель» поможет участникам спасательной операции вызволить несколько судов, которые стали пленниками льдов на Северном морском пути (СМП). В ближайшее время компания направит им на подмогу атомный ледокол «Таймыр».

Как рассказали в компании, ледокол «Таймыр» обычно сопровождает грузовые корабли «Норникеля», и сейчас он как раз выполняет одну из таких задач. Но по просьбе заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши ледокол примет участие в спасательной операции, сообщает kp.ru.

Как рассказал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий, тесное сотрудничество компаний в арктических условиях помогает сделать судоходство по СМП максимально безопасным. А «Росатом» и «Норникель» вместе работают над решением таких важных задач, как осуществление проектов в Арктике, развитие инфраструктуры Северного морского пути и др.

По словам Рукши, «Норникель» направит на помощь терпящим бедствие свой единственный атомный ледокол из-за серьезности положения, в котором оказались попавшие в ледяной плен корабли. Он заявил, что «Росатом» ценит сотрудничество с «Норникелем», и поблагодарил руководство компании за конструктивный подход к решению проблемы. Вячеслав Рукша подчеркнул, что среди моряков главным приоритетом является взаимовыручка, а данная ситуация характеризует «Норникель» как надежного партнера.

На сегодняшний день «Норникель» является одним из крупнейших грузоперевозчиков по СМП. Среди его флота — шесть судов усиленного ледового класса Arc7 и атомный ледокол «Таймыр». Ранее «Норникель» и ГК «Росатом» заключили соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года. А еще компания «Норникель» вместе с «Росатомом» и Дальневосточным центром судостроения и судоремонта планирует строительство ледокола нового типа, который будет работать и на сжиженном природном газе, и на дизельном топливе.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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