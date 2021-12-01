Исаевич уверен, что изменения в КоАП снизят административную нагрузку на МСБ

Кроме того, по словам Александра Исаевича, планируется исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение. То есть одновременно не будут наказываться и виновный работник, и юридическое лицо в том случае, если вина лежит только на должностном лице. Также в рамках одной проверки будет выноситься только один штраф.