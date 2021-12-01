Исаевич уверен, что изменения в КоАП снизят административную нагрузку на МСБ

Накануне соответствующий проект закона был подготовлен Министерством экономического развития РФ при взаимодействии с Корпорацией МСП и предпринимательским сообществом. Руководитель правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич сообщил, что в документе говорится о четырех инициативах, сообщает regnum.ru.
Так, согласно первой инициативе, предпринимателей не будут штрафовать при выявлении первого нарушения. В случае если никому не был причинен ущерб, будут проводиться разъяснительные беседы и выноситься предупреждения.
Вместе с тем предлагается снизить суммы штрафа для малых и микропредприятий, сравняв их с размером штрафа для индивидуальных предпринимателей. При этом если категория ИП не указана в административном кодексе, то размер штрафа не будет превышать 50% от суммы взыскания для юридического лица.
Кроме того, по словам Александра Исаевича, планируется исключить двойную ответственность за одно и то же нарушение. То есть одновременно не будут наказываться и виновный работник, и юридическое лицо в том случае, если вина лежит только на должностном лице. Также в рамках одной проверки будет выноситься только один штраф.
Глава компании заметил, что данные изменения, которые планируется внести в КоАП РФ, улучшат условия для ведения бизнеса в России, а также помогут наладить диалог между властью и предпринимательством. Александр Исаевич поблагодарил председателя Правительства России России Михаила Мишустина за оказанную поддержку.
«Законопроект станет новым форматом партнерских отношений государства и бизнеса», — резюмировал Александр Исаевич.
Напомним: на сегодняшний день действует запрет на проведение большинства плановых проверок на предприятиях малого и среднего бизнеса. В текущем году президент России Владимир Путин выступил за продление моратория и на следующий год.
При этом впервые эта мера государственной поддержки была введена в апреле минувшего года, действие моратория завершилось в конце 2020-го. Однако этой осенью Владимир Путин внес предложение продлить мораторий также на 2021 год.