"Барселону" может покинуть один из ведущих защитников
Как передает "Советский спорт", ссылаясь на Sport.es, команда может лишиться 22-летнего уругвайского игрока обороны Рональда Араухо.
В данный момент цена игрока составляет 25 миллионов евро, и чем ближе будет срок истечения действующего соглашения, тем ниже она будет опускаться. В нынешнем сезоне Араухо успел провести десять матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился забитым мячом и один - в Лиге чемпионов, где ему не удалось совершить результативных действий.
По информации СМИ, на Рональда уже имеются претенденты в лице двух английских грандов - "Челси" и "Ливерпуля". После 14 матчей "Барселона", не так давно пережившая смену главного тренера, с 23 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.