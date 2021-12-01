"Барселону" может покинуть один из ведущих защитников

В данный момент цена игрока составляет 25 миллионов евро, и чем ближе будет срок истечения действующего соглашения, тем ниже она будет опускаться. В нынешнем сезоне Араухо успел провести десять матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился забитым мячом и один - в Лиге чемпионов, где ему не удалось совершить результативных действий.