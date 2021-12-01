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"Барселону" может покинуть один из ведущих защитников

1 декабря 2021, 15:09
Фото: pxhere.com
Футболист связан контрактом с каталонским клубом до лета 2023 года, однако попытки провести переговоры по его продлению пока не увенчались успехом.

"Барселону" может покинуть один из ведущих защитников

Как передает "Советский спорт", ссылаясь на Sport.es, команда может лишиться 22-летнего уругвайского игрока обороны Рональда Араухо.

В данный момент цена игрока составляет 25 миллионов евро, и чем ближе будет срок истечения действующего соглашения, тем ниже она будет опускаться. В нынешнем сезоне Араухо успел провести десять матчей в испанской Ла Лиге, в которых отметился забитым мячом и один - в Лиге чемпионов, где ему не удалось совершить результативных действий.

По информации СМИ, на Рональда уже имеются претенденты в лице двух английских грандов - "Челси" и "Ливерпуля". После 14 матчей "Барселона", не так давно пережившая смену главного тренера, с 23 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании.

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