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Posted 30 ноября 2021,, 13:35

Published 30 ноября 2021,, 13:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Названы самые популярные профессии в Тюменской области

30 ноября 2021, 13:35
Директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров рассказал о наиболее популярных в регионе профессиях.

По словам Сидорова, с начала года в службу занятости обратились более 44 тысяч тюменцев, из которых 67% смогли трудоустроиться. Глава департамента отметил, что 687 безработных молодых людей направлены на профессиональное обучение, в том числе таким профессиям, как парикмахер, повар, водитель, младший воспитатель, бухгалтер, делопроизводитель, электрогазосварщик, инспектор по кадрам и тракторист, передает «КП-Тюмень».

Александр Сидоров также отметил, что среди молодых предпринимателей востребована такая мера поддержки, как финансовое содействие началу предпринимательской деятельности.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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