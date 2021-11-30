Названы самые популярные профессии в Тюменской области

Posted 30 ноября 2021,, 13:35
Published 30 ноября 2021,, 13:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Сидорова, с начала года в службу занятости обратились более 44 тысяч тюменцев, из которых 67% смогли трудоустроиться. Глава департамента отметил, что 687 безработных молодых людей направлены на профессиональное обучение, в том числе таким профессиям, как парикмахер, повар, водитель, младший воспитатель, бухгалтер, делопроизводитель, электрогазосварщик, инспектор по кадрам и тракторист, передает «КП-Тюмень».
Александр Сидоров также отметил, что среди молодых предпринимателей востребована такая мера поддержки, как финансовое содействие началу предпринимательской деятельности.