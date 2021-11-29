Тюменский СПИД-Центр победил на всероссийском конкурсе

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом 25-26 ноября в Москве проходит VII Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа – уникальная территория для дискуссий, обмена международным опытом и знаниями в области борьбы с ВИЧ-инфекцией.
На форуме собрались медицинские специалисты, эксперты, представители некоммерческих организаций из всех субъектов Российской Федерации, в том числе руководители местных органов управления здравоохранением, представители региональных СПИД-центров и общественных организаций, для решения актуальных вопросов профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, обсуждения тактики работы на ближайшие годы.
В рамках форума состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший СПИД-центр», который проводит Министерство здравоохранения РФ с 2016 года с целью выявления самых эффективных практик в области профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. В этом году одним из лучших центров СПИДа России стал центр профилактики и борьбы со СПИДом Тюменской области. Он занял I место в номинации «Прорыв в лечении».
По достоинству был оценён проект Тюменского центра СПИДа по поиску и возврату к лечению пациентов, оторвавшихся от диспансерного наблюдения. Благодаря данному проекту более 400 пациентов снова стали наблюдаться у врачей Тюменского центра СПИДа. Большинство из них уже прошли необходимые обследования и приступили к лечению.
Ольга Саража, главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам ВИЧ-инфекции, прокомментировала: «Этот проект направлен не просто на поиск, информирование ВИЧ-положительных граждан о возможности получать лечение, мотивацию на сохранение собственного здоровья. Розыск пациента – это только механизм возврата пациента в лечение. Задача данного проекта более масштабная, всеобъемлющая. Мы должны выстроить работу всех медицинских учреждений таким образом, чтобы наш пациент на каждом этапе имел возможность получить помощь. Важно обеспечить мультидисциплинарный подход к оказанию помощи ВИЧ-положительному пациенту».
Огромную роль в данном проекте играет сотрудничество центра с общественной организацией «Поколение». Владимир Романов, главный врач центра профилактики и борьбы со СПИДом, рассказал: «Безусловно, такая высокая награда была бы невозможна без слаженной работы центра и некоммерческой организации «Поколение». Она взяла на себя самых трудных пациентов, тех, кто давно уже ушёл из поля зрения сотрудников центра по самым разным причинам. Это наша общая победа».
Стоит отметить, борьба с социально значимыми заболеваниями является одной из главных задач национального проекта «Здравоохранение», и успешная работа специалистов Тюменского центра профилактики и борьбы со СПИДом способствует её выполнению на территории региона.