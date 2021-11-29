Тюменский СПИД-Центр победил на всероссийском конкурсе

Огромную роль в данном проекте играет сотрудничество центра с общественной организацией «Поколение». Владимир Романов, главный врач центра профилактики и борьбы со СПИДом, рассказал: «Безусловно, такая высокая награда была бы невозможна без слаженной работы центра и некоммерческой организации «Поколение». Она взяла на себя самых трудных пациентов, тех, кто давно уже ушёл из поля зрения сотрудников центра по самым разным причинам. Это наша общая победа».