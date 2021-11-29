Пробки в 6 баллов и несколько ДТП наблюдаются в утренний час пик в Тюмени

На перекрёстке Широтной и Монтажников произошло сразу два небольших автомобильных инцидента — в среднем ряду на Широтной и в правом ряду на Монтажников.
«Крупных дорожно-транспортных происшествий в областном центре нет. Окружная дорога свободна и большинство главных улиц. Дорожная обстановка в пределах нормы», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении ГИБДД.
Самыми загруженными улицами на данный момент являются Республики, 50 лет Октября, Николая Чаплина и Мориса Тореза. К 10 часам утра движение станет менее плотным.