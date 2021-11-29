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Пробки в 6 баллов и несколько ДТП наблюдаются в утренний час пик в Тюмени

29 ноября 2021, 04:10
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в 6 баллов и несколько ДТП наблюдаются в утренний час пик в Тюмени
Сегодня, 29 ноября, в утренний час в областном центре наблюдаются 6-бальные пробки и несколько небольших ДТП, сообщает сервис «Яндекс.пробки».
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Тюмень

На перекрёстке Широтной и Монтажников произошло сразу два небольших автомобильных инцидента — в среднем ряду на Широтной и в правом ряду на Монтажников.

«Крупных дорожно-транспортных происшествий в областном центре нет. Окружная дорога свободна и большинство главных улиц. Дорожная обстановка в пределах нормы», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении ГИБДД.

Самыми загруженными улицами на данный момент являются Республики, 50 лет Октября, Николая Чаплина и Мориса Тореза. К 10 часам утра движение станет менее плотным.

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#Новости#Дорожные пробки#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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