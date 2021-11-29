Депутат Выборный назвал условие химической кастрации осужденных за педофилию

Следует отметить, что похожий проект закона осенью внесла в парламент фракция «Единая Россия». Инициированный партией документ предусматривает за педофилию пожизненное лишение свободы для тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Единороссы предложили внедрить такое же наказание и за впервые совершенное преступление сексуального характера, но в отношении двух и более несовершеннолетних лиц.