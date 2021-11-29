Депутат Выборный назвал условие химической кастрации осужденных за педофилию

Posted 29 ноября 2021,, 14:44
Published 29 ноября 2021,, 14:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Российский парламентарий сообщил, что в наступающем году на рассмотрение депутатов Госдумы поступит доработанный законопроект, предусматривающий принудительную химическую кастрацию педофилов. Об этом сообщает сайт NEWS.ru.
Анатолий Выборный заявил, что решение вопроса о наличии либо отсутствии у человека заболевания должны принимать эксперты. Однако, окончательное решение будет озвучивать суд при рассмотрении вопроса об УДО или же при вынесении приговора, отметил депутат Госдумы РФ.
«Когда рассматривается дело в суде, эксперты в сфере здравоохранения должны сказать — это заболевание или разовая вспышка, которая не повторится, - уточнил Выборный. - Если это заболевание, то, соответственно, помимо изоляции такого человека от общества в виде лишения свободы, нужно принимать меры принудительного медицинского характера».
Возможно также продолжение курса медикаментозного лечения после освобождения лица, если это будет предполагать соответствующее заключение доктора.
Следует отметить, что похожий проект закона осенью внесла в парламент фракция «Единая Россия». Инициированный партией документ предусматривает за педофилию пожизненное лишение свободы для тех, кто ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Единороссы предложили внедрить такое же наказание и за впервые совершенное преступление сексуального характера, но в отношении двух и более несовершеннолетних лиц.
Поводом для законодательной инициативы стал громкий инцидент в Кузбассе. 41-летний местный житель Виктор Пестерников совершил изнасилование и убийство двух 10-летних девочек. Злоумышленник свою вину признал, и сейчас он находится под стражей. Пестерников ранее судим за сексуальное насилие над несовершеннолетним. На свободу он вышел в 2019 году.
Ранее появилась информация об аресте парламентария алтайского Госсобрания от партии КПРФ Александра Коршука. По версии следствия, три года назад он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей жены.