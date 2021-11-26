В Тюмени откроется мастерская «Арт-изба»

«Арт-изба» объединит два волонтерских направления — социальное и культурное в рамках областной штаб-квартиры «серебряного» добровольчества.
В июле 2021 года проект мастерской принял участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и стал одним из 1478, одержавших победу. Срок реализации проекта рассчитан на 7 месяцев, но координаторы уверены, что после завершения официальных этапов, куда также войдут экскурсионные туры в ремесленные мастерские, выездные мастер-классы для детей и большая благотворительная ярмарка, «Арт-изба» продолжит свою работу и станет одним из флагманских направлений штаб-квартиры.
«В „серебряном“ добровольчестве Тюмени активные, творчески одаренные люди. Многие из них − потомки ремесленников нашего региона. Волонтеры смогут поделиться теплом не только через созданные ими вещи, но и через общение с детьми, оставшимися без попечения родителей и утратившими связь со старшими родственниками. „Арт-изба“ позволит в буквальном смысле провести ниточку, которая соединит поколения», − отмечает координатор проекта Ксения Шефер.
Официальное открытие мастерской запланировано на декабрь, но уже сейчас волонтеры активно готовятся к доброму творчеству.
Накануне в пространстве традиций «Среда» состоялась их первая встреча-знакомство с мастерами Вероникой Чикишевой и Оксаной Климеровой. Наставники, которые будут сопровождать волонтеров во время проекта, рассказали о своем пути в ремесло и поделились виденьем совместной работы с активистами старшего возраста.
«Мы будем учить и учиться, перенимать опыт, и сообща создавая вещи от души, в удовольствие, чтобы они приносили радость своим будущим обладателям»,отметили мастерицы.
Присоединиться к волонтерской мастерской могут все желающие в возрасте 55+. Записаться на проект или подробнее узнать о нем можно по номеру телефона: (3452) 51-50-51, отдел по содействию активному долголетию.
Напомним, штаб-квартира является лидером формирования движения добровольчества среди жителей Тюменской области в возрасте 55+. Проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни, решения социально-демографических проблем в России.