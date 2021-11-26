В Тюмени откроется мастерская «Арт-изба»

В июле 2021 года проект мастерской принял участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и стал одним из 1478, одержавших победу. Срок реализации проекта рассчитан на 7 месяцев, но координаторы уверены, что после завершения официальных этапов, куда также войдут экскурсионные туры в ремесленные мастерские, выездные мастер-классы для детей и большая благотворительная ярмарка, «Арт-изба» продолжит свою работу и станет одним из флагманских направлений штаб-квартиры.