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Заседание Тюменской городской Думы состоится 25 ноября

24 ноября 2021, 10:55
Фото: официальный сайт Тюменской гордумы
Двадцать девятое заседание Тюменской городской Думы состоится 25 ноября в 10.00.
Сюжет
Тюмень

С проектом повестки можно ознакомиться по ссылке.

Депутаты обсудят бюджет Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесут изменения в Устав города, проанализируют результаты выполнения муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015–2022 годы», рассмотрят кандидатуры Натальи Осинцевой — на занесение в Книгу Почета города Тюмени, Нины Перминовой и Марины Бобровой — на поощрение знаком «За волонтерство и милосердие».

К обсуждению вопроса о бюджете народные избранники приступят после заслушивания послания губернатора Александра Моора о положении дел в регионе.

Заседание Тюменской городской Думы пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области 120-п. Депутаты, докладчики и приглашенные будут работать в Большом зале на Первомайской, 20 либо участвовать в обсуждении вопросов повестки посредством видеоконференцсвязи. Трансляцию можно посмотреть в Малом зале и на официальном сайте городской Думы.

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#Новости#Гордума#Тюмень#Ирина Швецова#Общество
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