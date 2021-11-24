Заседание Тюменской городской Думы состоится 25 ноября

Депутаты обсудят бюджет Тюмени на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесут изменения в Устав города, проанализируют результаты выполнения муниципальной программы «Развитие образования в городе Тюмени на 2015–2022 годы», рассмотрят кандидатуры Натальи Осинцевой — на занесение в Книгу Почета города Тюмени, Нины Перминовой и Марины Бобровой — на поощрение знаком «За волонтерство и милосердие».
К обсуждению вопроса о бюджете народные избранники приступят после заслушивания послания губернатора Александра Моора о положении дел в регионе.
Заседание Тюменской городской Думы пройдет с соблюдением ограничительных мер, предусмотренных постановлением правительства Тюменской области 120-п. Депутаты, докладчики и приглашенные будут работать в Большом зале на Первомайской, 20 либо участвовать в обсуждении вопросов повестки посредством видеоконференцсвязи. Трансляцию можно посмотреть в Малом зале и на официальном сайте городской Думы.