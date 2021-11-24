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В аэропорт Тобольска прибыли машины МЧС и скорой помощи

24 ноября 2021, 05:16
Фото: 1Mi
В аэропорт Тобольска прибыли машины МЧС и скорой помощи
Обеспокоенные очевидцы рассказали, что рядом с тобольским аэропортом «Ремезов» замечено скопление служебных автомобилей.
Сюжет
Тюмень

Несколько машин скорой медпомощи и спецтехника МЧС проехали на территорию воздушной гавани.

«В аэропорту Тобольска проводятся плановые учения», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении МЧС.

В ходе учений спасатели и медики тренируются оказывать помощь и работать в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году в тобольской воздушной гавани откроется несколько новых направлений и увеличится количество рейсов. А пока в связи с эпидемиологической обстановкой рейсы до Москвы временно сокращены.

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