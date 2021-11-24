В аэропорт Тобольска прибыли машины МЧС и скорой помощи

Несколько машин скорой медпомощи и спецтехника МЧС проехали на территорию воздушной гавани.
«В аэропорту Тобольска проводятся плановые учения», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении МЧС.
В ходе учений спасатели и медики тренируются оказывать помощь и работать в условиях чрезвычайной ситуации.
Ранее «Наш Город» писал, что в следующем году в тобольской воздушной гавани откроется несколько новых направлений и увеличится количество рейсов. А пока в связи с эпидемиологической обстановкой рейсы до Москвы временно сокращены.