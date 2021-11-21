Жители Тюменской области оценили работу службы проката техсредств реабилитации

Техсредства выдаются во временное пользование на период реабилитации и адаптации. Поэтому для их получения потребуется заявление человека или его законного представителя, к которому прилагаются определенные личные документы (удостоверяющие личность, СНИЛС, ИНН), документы, подтверждающие необходимость ТСР (справка врача, медико-социальной экспертизы), документы, подтверждающие полномочия законного представителя. После чего между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем) заключается договор, в соответствии с которым и выдается необходимое техническое средство.