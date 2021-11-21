Жители Тюменской области оценили работу службы проката техсредств реабилитации

Служба создана с использованием средств Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. В прокат оформляют кресла-коляски для инвалидов, трости, опорные костыли, ходунки-опоры, функциональные механические кровати и другие жизненно важные реабилитационные средства.
Техсредства выдаются во временное пользование на период реабилитации и адаптации. Поэтому для их получения потребуется заявление человека или его законного представителя, к которому прилагаются определенные личные документы (удостоверяющие личность, СНИЛС, ИНН), документы, подтверждающие необходимость ТСР (справка врача, медико-социальной экспертизы), документы, подтверждающие полномочия законного представителя. После чего между ТООО ВОИ и получателем (законным представителем) заключается договор, в соответствии с которым и выдается необходимое техническое средство.
Срок действия договора безвозмездного пользование ТСР не более шести месяцев. Средства реабилитации до дома заказчика доставляет автомобиль службы проката.
Подать заявку можно на сайте или через Единый диспетчерский центр по тел.: (958)2559186, (958)2559197, (3452) 56-89-40 (доб. 1), почта: [email protected]
Также можно обратиться в Мобильную службу по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 84/2, Салон-магазин. Понедельник — пятница с 09.00 до 17.00.
Мобильная служба проката ТСР работает в 26 пунктах выдачи в муниципальных образованиях Тюменской области. За получением услуги можно обратиться в местные организации ВОИ к председателям организаций. Полный перечень ТСР на официальном сайте ТООО ВОИ в разделе http://shop.voi-72.ru.