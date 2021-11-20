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Знаменитый актер Валерий Гаркалин скончался от коронавируса

20 ноября 2021, 07:59
Фото: Валерий Гаркалин Вконтакте
В начале октября 2021 года актер театра и кино Валерий Гаркалин попал в больницу в тяжёлом состоянии на фоне осложнений, связанных с перенесенным COVID-19. Ситуация с ухудшением состояния актера заставила врачей ввести его в искусственную кому. 20 ноября 2021 года артиста не стало. Ему было 67 лет.

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Отец заведовал гаражной мастерской, мать работала кассиром в местной столовой. После окончания средней школы, по настоянию отца, работал слесарем на заводе. Отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.

20 ноября, не приходя в сознание, актер скончался.

Ему стало плохо в начале октября. С подтвержденным коронавирусом его госпитализировали в местную клиническую больницу. За короткое время наблюдения его состояние резко ухудшалось и врачами было принято решение о введении артиста в медикаментозную кому (седацию).

У Валерия было множество хронических заболеваний, что сильно осложнило попытки его реабилитации и лечения.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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