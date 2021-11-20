Знаменитый актер Валерий Гаркалин скончался от коронавируса

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Отец заведовал гаражной мастерской, мать работала кассиром в местной столовой. После окончания средней школы, по настоянию отца, работал слесарем на заводе. Отслужив в армии, поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных.
20 ноября, не приходя в сознание, актер скончался.
Ему стало плохо в начале октября. С подтвержденным коронавирусом его госпитализировали в местную клиническую больницу. За короткое время наблюдения его состояние резко ухудшалось и врачами было принято решение о введении артиста в медикаментозную кому (седацию).
У Валерия было множество хронических заболеваний, что сильно осложнило попытки его реабилитации и лечения.