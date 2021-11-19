Включить ИЖС в программу комплексного развития территорий предложил Александр Моор

Участники семинара в формате круглых столов обсудили ключевые элементы стратегии. Были подняты вопросы снижения административных барьеров и сокращения инвестиционно-строительного цикла, а также перехода на цифровизацию отрасли.
На семинаре обсудили достижение показателей ввода жилья, развитие индивидуального жилищного строительства и вовлечение в оборот земельных участков. Как рассказал губернатор Александр Моор, в Тюменской области уже на протяжении нескольких лет выполняется поручение президента РФ — вводится свыше 1 кв. м жилой площади на человека в год. Также Александр Моор предложил включить ИЖС в программу комплексного развития территорий.
«Почти 70% граждан, которые хотели бы улучшить свои жилищные условия, не против иметь собственное индивидуальное жилье. Здесь мы видим большие возможности расширения применения такого инструмента, как комплексное развитие территорий (КРТ). Совершенно точно этот инструмент позволит расселять не только аварийное жилье, но и позволит реновировать города с вовлечением в реновацию территорий, которые застроены не очень презентабельно», отметил глава региона.
Особое внимание участники семинара уделили проблемам в развитии ЖКХ и путям их решения. Речь шла, в том числе, о модернизации коммунальной инфраструктуры и возможностях привлечения частных инвестиций, сокращении углеродного следа при оказании услуг ЖКХ, создании комфортной городской среды и других мерах по обеспечению повышения комфорта, качества и уровня жизни граждан.
В работе семинара приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ — секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы субъектов России и их заместители, курирующие строительную отрасль, представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и экспертное сообщество.