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Posted 18 ноября 2021,, 04:46

Published 18 ноября 2021,, 04:46

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Восточном округе завершились работы по строительству пешеходной инфраструктуры

18 ноября 2021, 04:46
Администрация города Тюмень проинформировала граждан об окончании работ по строительству пешеходных дорог и переходов через прилегающие проезжие части. Теперь для пешеходов созданы безопасные условия передвижения около двух недавно возведенных детских садов по улицам Боровской и Энергостроителей.

Дополнительно были реконструированы некоторые отдельные части автомобильных дорог и заездов на прилегающей к улице Боровской территории.

Также были выделены парковочные места, установлены искусственные неровности, светофоры Т-7 и разработана система ливневой канализации.

«Для обеспечения безопасности участников дорожного движения, проезд по улице Боровской был полностью реконструирован. После проведения всех необходимых работ движение по улице стало полностью безопасным. Были организованы удобные подъезды к учреждениям для детей со всех сторон»Александр Сухомяткин, руководитель управы Восточного округа.

Для жителей также был проложен тротуар в области детского сада № 141 по ул. Николая Ростовцева, 14. Асфальтированная дорожка протяженностью в 100 метров обеспечивает комфортный подход к образовательному учреждению.

С фоторепортажем вы можете ознакомиться в данной группе ВКонтакте.

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