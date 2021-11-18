В Восточном округе завершились работы по строительству пешеходной инфраструктуры

Администрация города Тюмень проинформировала граждан об окончании работ по строительству пешеходных дорог и переходов через прилегающие проезжие части. Теперь для пешеходов созданы безопасные условия передвижения около двух недавно возведенных детских садов по улицам Боровской и Энергостроителей.

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