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Posted 18 ноября 2021,, 11:08

Published 18 ноября 2021,, 11:08

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Безработный тюменец обокрал свою мать и может сесть в тюрьму

18 ноября 2021, 11:08
В Тюмени 19-летний молодой человек украл у своей матери обогреватель и электрошуруповерт общей стоимостью около пяти тысяч рублей. Теперь ему грозит шесть лет лишения свободы.

Как сообщает «КП — Тюмень», о краже сообщила 61-летняя жительница села Бухтал. Она предположила, что украсть вещи мог ее сын 19-летний безработный ранее судимый молодой человек, ведущий асоциальный образ жизни. Он раньше уже воровал у нее вещи, но та не обращалась в полицию.

После задержания молодой человек признался в содеянном. Украденное было возвращено владелице.

Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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