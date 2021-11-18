Безработный тюменец обокрал свою мать и может сесть в тюрьму

Как сообщает «КП — Тюмень», о краже сообщила 61-летняя жительница села Бухтал. Она предположила, что украсть вещи мог ее сын 19-летний безработный ранее судимый молодой человек, ведущий асоциальный образ жизни. Он раньше уже воровал у нее вещи, но та не обращалась в полицию.