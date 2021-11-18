Безработный тюменец обокрал свою мать и может сесть в тюрьму

Posted 18 ноября 2021,, 11:08
Published 18 ноября 2021,, 11:08
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как сообщает «КП — Тюмень», о краже сообщила 61-летняя жительница села Бухтал. Она предположила, что украсть вещи мог ее сын 19-летний безработный ранее судимый молодой человек, ведущий асоциальный образ жизни. Он раньше уже воровал у нее вещи, но та не обращалась в полицию.
После задержания молодой человек признался в содеянном. Украденное было возвращено владелице.
Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы. В настоящее время молодой человек отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.