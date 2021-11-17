«Ветераны России» выразили недовольство штрафом для МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Posted 17 ноября 2021,, 15:43
Published 17 ноября 2021,, 15:43
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как заявил в беседе с NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов, штраф в размере миллиона рублей не является для телеканала значительной суммой. Представители движения потребовали привлечения участвовавших в съемке к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Резяпов уточнил, что представители движения, которые подали иск к телеканалу, перед заседанием суда направили судье ходатайство. В нем содержалась просьба о применении максимальной меры административного наказания по этой статье, предполагающей приостановку работу издания на 90 суток. По мнению лидера движения, данное ходатайство решили отклонить.
«Сейчас готовим обращение в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет о привлечении к административной ответственности блогеров и артистов Киркорова, Давы, Милохина, Игоря Синяки», — добавил Резяпов.