«Ветераны России» выразили недовольство штрафом для МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

Резяпов уточнил, что представители движения, которые подали иск к телеканалу, перед заседанием суда направили судье ходатайство. В нем содержалась просьба о применении максимальной меры административного наказания по этой статье, предполагающей приостановку работу издания на 90 суток. По мнению лидера движения, данное ходатайство решили отклонить.