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Posted 17 ноября 2021,, 15:43

Published 17 ноября 2021,, 15:43

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Ветераны России» выразили недовольство штрафом для МУЗ-ТВ за гей-пропаганду

17 ноября 2021, 15:43
Члены общероссийского общественного движения «Ветераны России» выразили недовольство решением суда. Решением инстанции телеканал МУЗ-ТВ был оштрафован за показ церемонии, где были обнаружены признаки гей-пропаганды.

Как заявил в беседе с NEWS.ru руководитель движения Ильдар Резяпов, штраф в размере миллиона рублей не является для телеканала значительной суммой. Представители движения потребовали привлечения участвовавших в съемке к ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Резяпов уточнил, что представители движения, которые подали иск к телеканалу, перед заседанием суда направили судье ходатайство. В нем содержалась просьба о применении максимальной меры административного наказания по этой статье, предполагающей приостановку работу издания на 90 суток. По мнению лидера движения, данное ходатайство решили отклонить.

«Сейчас готовим обращение в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет о привлечении к административной ответственности блогеров и артистов Киркорова, Давы, Милохина, Игоря Синяки», — добавил Резяпов.

#Марина Колодкина#Общество#Новости
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