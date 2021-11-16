Тюменская область заканчивает финансовый год без коммерческих заимствований

По словам докладчика, финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований.
«Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков», пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.