Тюменская область заканчивает финансовый год без коммерческих заимствований

Более 169,2 млрд рублей составили доходы бюджета Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Это на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом, доложил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

По словам докладчика, финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований. «Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков», пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.