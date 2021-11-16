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Тюменская область заканчивает финансовый год без коммерческих заимствований

16 ноября 2021, 11:32
Фото: Правительство Тюменской области
Более 169,2 млрд рублей составили доходы бюджета Тюменской области за девять месяцев 2021 года. Это на 12,4 % больше, чем предусмотрено годовым планом, доложил на онлайн-заседании президиума регионального правительства директор областного департамента финансов Михаил Таранов.

По словам докладчика, финансирование социальных выплат, межбюджетных трансфертов муниципалитетам, предоставление государственных услуг, работ по заключенным контрактам обеспечено в полном объеме. Мы закончим финансовый год без коммерческих заимствований.

«Бюджет региона сбалансирован и успешно выполняет свою основную функцию – обеспечивает финансирование социальных расходов и развитие инфраструктуры, необходимой для дальнейшего повышения качества жизни наших земляков», пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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