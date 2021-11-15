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Posted 15 ноября 2021,, 12:46

Published 15 ноября 2021,, 12:46

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Экономист назвал способы снижения цен на недвижимость в России

15 ноября 2021, 12:46
Доцент РАНХиГС Николай Кульба назвал демонополизацию рынка недвижимости эффективным способом в несколько раз снизить цены на жилье в России.

По сообщению издания NEWS.ru, ранее стало известно о третьем по счету за текущий год повышении Сбербанком ставки по ипотечным продуктом. Так, при покупке жилья в строящемся доме ставка кредитования увеличилась до 8.8 процентов - прирост составляет 0.4 процентных пункта, а при приобретении готового жилья - до 9.1 процента, то есть +0.6 п.п.

По словам экономиста, изменение показателей сильно не отразиться на рынке недвижимости. Однако, чтобы снизить стоимость жилья в несколько раз в России необходимо провести демонополизацию, то есть начать борьбу с монополией крупных строительных компаний, которые взаимодействуют с государственными структурами, а также сформировать нормальный рынок земли и жилья, где будет присутствовать больше игроков. В этом случае, по мнению эксперта, стоимость жилья в России резко снизится.

Кроме этого, экономист отметил, что государству необходимо максимально уменьшить свое влияние на рынок недвижимости, чтобы на рынке появилось больше игроков и добавил, что на данный момент большое количество многоэтажных домов строится там, где по рыночным условиям этого не требуется.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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