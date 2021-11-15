Экономист назвал способы снижения цен на недвижимость в России

По словам экономиста, изменение показателей сильно не отразиться на рынке недвижимости. Однако, чтобы снизить стоимость жилья в несколько раз в России необходимо провести демонополизацию, то есть начать борьбу с монополией крупных строительных компаний, которые взаимодействуют с государственными структурами, а также сформировать нормальный рынок земли и жилья, где будет присутствовать больше игроков. В этом случае, по мнению эксперта, стоимость жилья в России резко снизится.