В онкологическом центре Тюмени объявлен карантин из-за вспышки коронавируса

В тюменском онкоцентре «Медицинский город» по адресу Барнаульская, 32 произошла вспышка коронавируса. Его наличие обнаружили у нескольких сотрудников и пациентов клиники. 2 ноября сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у одной из медсестер и тогда же всех пациентов, проходивших лечение, отправили по домам.

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