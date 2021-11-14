В онкологическом центре Тюмени объявлен карантин из-за вспышки коронавируса

По информации пациентки радиологического отделения из Ямало-Ненецкого автономного города, которая проходила лечение в данном онкологическом центре на момент вспышки, у большинства впоследствии был диагностирован коронавирус. Приехав в родные дома, пациенты были вынуждены две недели находиться на карантине.
Также в онкоцентре ей сообщили о том, что лечение будет возможно продолжить не ранее 25 ноября.
В департаменте здравоохранения уточнили, что все сотрудники медучреждения привиты в полном составе.
Отделение радиологии на данный момент закрыто для посещения. В нем проводятся все необходимые санитарные мероприятия. Новых пациентов временно не принимают.
Ранее мы сообщали о том, что в нескольких крупных учреждениях города и области выявили очаги COVID-19.