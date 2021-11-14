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В онкологическом центре Тюмени объявлен карантин из-за вспышки коронавируса

14 ноября 2021, 04:09
Фото: 1Mi
В тюменском онкоцентре «Медицинский город» по адресу Барнаульская, 32 произошла вспышка коронавируса. Его наличие обнаружили у нескольких сотрудников и пациентов клиники. 2 ноября сообщалось, что COVID-19 был обнаружен у одной из медсестер и тогда же всех пациентов, проходивших лечение, отправили по домам.

По информации пациентки радиологического отделения из Ямало-Ненецкого автономного города, которая проходила лечение в данном онкологическом центре на момент вспышки, у большинства впоследствии был диагностирован коронавирус. Приехав в родные дома, пациенты были вынуждены две недели находиться на карантине.

Также в онкоцентре ей сообщили о том, что лечение будет возможно продолжить не ранее 25 ноября.

В департаменте здравоохранения уточнили, что все сотрудники медучреждения привиты в полном составе.

Отделение радиологии на данный момент закрыто для посещения. В нем проводятся все необходимые санитарные мероприятия. Новых пациентов временно не принимают.

Ранее мы сообщали о том, что в нескольких крупных учреждениях города и области выявили очаги COVID-19.

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