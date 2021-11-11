Предложения Тюменской области взяли в разработку проектов развития агломераций

В ходе заседания главы регионов предложили существенно упростить регулирование сферы развития городских агломераций и необходимой для них инфраструктуры, резюмировал директор АИРР Иван Федотов. По его словам, готовится пакет поручений для снятия законодательных и регуляторных барьеров в сферах территориального планирования, градостроительной и тарифной политик, а также ЖКХ.