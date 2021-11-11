Блогеру Варламову не понравились руины дома автора стихов Петра Ершова в Тобольске

По информации URA.RU, в мэрии Тобольска прокомментировали заявления блогера. В 2021 году разработали проект ремонта участка от улицы Кирова до Декабристов (здесь Варламов отметил отсутствие фонарей). Про дом Петра Ершова чиновники ничего не сказали.