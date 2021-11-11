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Блогеру Варламову не понравились руины дома автора стихов Петра Ершова в Тобольске

11 ноября 2021, 12:19
Фото: instagram.com
Блогер Илья Варламов возмутился отсутствием ламп на фонарях в Тобольске. Об этом он сообщил в своём инстаграм.

Он полагает, что в городе, который посещают туристы, должно быть хорошее вечернее освещение.

«Все фонари кривые, разные, еще и плафоны кто-то украл», - отметил Илья в инстаграм.

Варламов отметил, что дом известного в Тюмени автора стихов Петра Ершова похож на какие-то руины после пожара. При этом само здание - объекта культурного наследия.

По информации URA.RU, в мэрии Тобольска прокомментировали заявления блогера. В 2021 году разработали проект ремонта участка от улицы Кирова до Декабристов (здесь Варламов отметил отсутствие фонарей). Про дом Петра Ершова чиновники ничего не сказали.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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