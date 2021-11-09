В Тюменской области за три квартала индекс промпроизводства вырос на 8,1%

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 142,5 % к уровню января-сентября 2020 года, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 177,6 %, прочих готовых изделий – 140,3 %, бумаги и бумажных изделий – 127,8 %, электрооборудования – 124,5 %, прочей неметаллической минеральной продукции – 124,1 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,3 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 115,6 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 114,1 %, производстве мебели – 109,6 %, металлургическом производстве – 106,7 %.