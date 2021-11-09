В Тюмени мужчина после ссоры с другом разбил «умную» остановку

Отдел дознания возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальное наказание по данной статье — год исправительных работ или арест на период до трех месяцев. Ранее мужчина судим не был. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.