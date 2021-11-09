В Тюмени мужчина после ссоры с другом разбил «умную» остановку

Posted 9 ноября 2021,, 12:58
Published 9 ноября 2021,, 12:58
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как информирует tumen.kp.ru, дорогостоящую остановку на набережной реки Туры установили недавно. Видео событий попало в соцсети.
Молодой человек, сотрудник одного из заведений общепита города, рассказал: на момент совершения правонарушения он был неадекватен. Причиной послужила ссора с другом. Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Отдел дознания возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальное наказание по данной статье — год исправительных работ или арест на период до трех месяцев. Ранее мужчина судим не был. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.