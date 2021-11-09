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Posted 9 ноября 2021,, 12:58

Published 9 ноября 2021,, 12:58

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени мужчина после ссоры с другом разбил «умную» остановку

9 ноября 2021, 12:58
Участковый в Тюмени доставил в отделение полиции 22-летнего жителя областного центра, подозреваемого в вандализме. Ночью задержанный молодой человек разбил стекло «умного» остановочного комплекса.

Как информирует tumen.kp.ru, дорогостоящую остановку на набережной реки Туры установили недавно. Видео событий попало в соцсети.

Молодой человек, сотрудник одного из заведений общепита города, рассказал: на момент совершения правонарушения он был неадекватен. Причиной послужила ссора с другом. Мужчина признал свою вину и раскаялся, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Отдел дознания возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальное наказание по данной статье — год исправительных работ или арест на период до трех месяцев. Ранее мужчина судим не был. Ему избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

#Юлия Кононенко#Происшествия#Новости
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