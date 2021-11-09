Оперштаб: Тюменцы с одним компонентом вакцины от COVID-19 не могут ходить в ТРЦ

Posted 9 ноября 2021,, 13:05
Published 9 ноября 2021,, 13:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пояснили в ведомстве, QR-код присваивают в двух случаях. Первый: если человеку поставили диагноз «коронавирус». В данной ситуации ему выдают больничный и сертификат о перенесенном заболевании, действительный полгода с момента выздоровления, пишет издание tumen.kp.ru.
Второй случай: сертификат выдают, если человек прошел полный курс вакцинации двумя компонентами «Спутник V», «КовиВак» или «Эпиваккорона» или одним «Спутник Лайт». Такой сертификат действует год.
И том, и в другом случае сертификат с QR-кодом поступают в личный кабинет на Госуслугах в течение нескольких дней. Оба сертификата действительны во время ограничений.