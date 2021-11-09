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Posted 9 ноября 2021,, 13:05

Published 9 ноября 2021,, 13:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Оперштаб: Тюменцы с одним компонентом вакцины от COVID-19 не могут ходить в ТРЦ

9 ноября 2021, 13:05
По сообщения оперштаба, тюменцы с с одним компонентом вакцины от COVID-19 не могут посещать торгово-развлекательные центры.

Как пояснили в ведомстве, QR-код присваивают в двух случаях. Первый: если человеку поставили диагноз «коронавирус». В данной ситуации ему выдают больничный и сертификат о перенесенном заболевании, действительный полгода с момента выздоровления, пишет издание tumen.kp.ru.

Второй случай: сертификат выдают, если человек прошел полный курс вакцинации двумя компонентами «Спутник V», «КовиВак» или «Эпиваккорона» или одним «Спутник Лайт». Такой сертификат действует год.

И том, и в другом случае сертификат с QR-кодом поступают в личный кабинет на Госуслугах в течение нескольких дней. Оба сертификата действительны во время ограничений.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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