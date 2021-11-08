В Тюменской области построят Новый квартал для многодетных семей

Новый квартал площадью 377 га находится в деревне Большие Акияры Червишевского муниципального образования. В ближайшие три года в нём получат участки около 2,5 тысяч многодетных семей.
«Правительство региона подобрало подходящий земельный массив, чтобы выполнить принятые обязательства перед многодетными родителями и обеспечить участками все семьи, уже включённые в очередь. Подходящие земли мы рассматривали целостно, оценивались возможность развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, удобство подъезда к городу. Новый квартал «Семейный» соответствует всем требованиям и в будущем, надеюсь, станет домом для многих тюменских многодетных семей», — отмечает заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.
В самом населённом пункте есть всё необходимое для комфортной жизни — школа, группа дошкольного образования, Дом культуры, ФАП. В будущем для новых жителей квартала запланировано строительство дорог, подобраны земельные участки для школы и детского сада, спортивных и культурных объектов.
Дополнительно в 2022 году начнётся разработка проектной документации строительства современной большой школы в близлежащем селе Червишево, в которую будет организован подвоз ребят из квартала «Семейный».
Ранее многодетные семьи региона уже получали земельные наделы в деревне Большие Акияры. Семьи были довольны предоставленными участками: развитая инфраструктура, земля плодородная и не подтапливается, вблизи — живописный лес.
Уведомления с предложением участка в квартале «Семейный» уже направлены первым многодетным семьям. Многодетным родителям необходимо проверять свои почтовые ящики и личные кабинеты на портале госуслуг, а в случае изменения адреса или контактного телефона оперативно уведомить об этом Фонд имущества Тюменской области по электронной почте [email protected]
Программа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в Тюменской области реализуется с конца 2011 года. За это время обладателями собственных наделов стала 9 301 семья. С 2020 года у многодетных родителей появилась возможность выбрать вместо земельного участка целевую соцвыплату. К настоящему моменту такой возможностью воспользовались 244 семьи.
Информация о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Тюменской области в разрезе муниципальных образований (по состоянию на 01.11.2021) представлена в таблице.