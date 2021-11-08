В Тюменской области построят Новый квартал для многодетных семей

«Правительство региона подобрало подходящий земельный массив, чтобы выполнить принятые обязательства перед многодетными родителями и обеспечить участками все семьи, уже включённые в очередь. Подходящие земли мы рассматривали целостно, оценивались возможность развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, удобство подъезда к городу. Новый квартал «Семейный» соответствует всем требованиям и в будущем, надеюсь, станет домом для многих тюменских многодетных семей», — отмечает заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента имущественных отношений Андрей Киселев.