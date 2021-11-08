"Светлое будущее": Масляков о судьбе КВН в день 60-летия программы

Posted 8 ноября 2021,, 15:13
Published 8 ноября 2021,, 15:13
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
При этом он назвал ложными распространившиеся слухи о закрытии КВН из-за запуска похожего по формату шоу «Игра» на ТНТ и раскрыл свое отношение к конкурентам, подчеркнув, что у КВН «украли идею».
"КВН ждет светлое будущее. Все, что я могу сказать по поводу «Игры» - они просто в похитили идею. Но КВН не закроется. И почему мы должны это делать? Нам известны возможности КВН, интересы молодого поколения Мы не так давно начали на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Поэтому все будет хорошо", — передает слова Маслякова NEWS.ru.
Напомним, телешоу "Игра, которое вышло в новом телесезоне, многие охарактеризовали как «нож в спину Маслякова». Эксперты выдвинули предположение, что проект ТНТ может «убить КВН».