"Светлое будущее": Масляков о судьбе КВН в день 60-летия программы

"КВН ждет светлое будущее. Все, что я могу сказать по поводу «Игры» - они просто в похитили идею. Но КВН не закроется. И почему мы должны это делать? Нам известны возможности КВН, интересы молодого поколения Мы не так давно начали на Первом канале новый проект — «Детский КВН». Поэтому все будет хорошо", — передает слова Маслякова NEWS.ru.