Тюменская служба занятости помогает жителям региона открыть свой бизнес

Содействие самозанятости граждан в регионе осуществляется поэтапно. Необходимо составить бизнес-план, продумав концепцию и рассчитав финансовые затраты, успешно защитить проект перед комиссией и начать реализацию. Не обходится и без сложностей, которые иногда только закаляют начинающего предпринимателя. Так было и с Еленой Фисюк.
— Давно мечтала заняться чем-то своим и, наконец, решила, что пора. Я по специальности финансист. У меня не возникло особых проблем ни при составлении проекта, ни во время защиты. Я знакома с отчетностью, знаю, как работать с цифрами. Но это не означает, что другие люди не испытывают трудности при составлении бизнес-плана, при проведении расчетов. Ведь даже я пару раз корректировала свой план. И здесь нужно сказать спасибо специалистам центра занятости. Они помогали, вели меня на протяжении всего пути, — поделилась женщина.
Для сотрудников кадрового центра важно, чтобы человек, который получил помощь на открытие собственного дела, успешно реализовал его. Чтобы нашел свое дело жизни, а не вернулся в исходную точку.
Дизайн интерьеров — собственное дело Елены, развивается поэтапно и уже приносит доход. Проработав в формате самозанятости более года, Елена понимает все плюсы и минусы. Она не жалеет о своем решении: высокая должность и достойно оплачиваемая работа не всегда дают человеку чувство внутренней удовлетворенности. Ей это удалось.
При планировании «предпринимательского старта» тюменцам стоит учитывать: максимальный размер предоставляемой в службе занятости единовременной финансовой помощи при госрегистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, составляет 192 000 рублей.