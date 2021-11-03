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Тюменская служба занятости помогает жителям региона открыть свой бизнес

3 ноября 2021, 10:56
Фото: Правительство Тюменской области
С 2012 года собственное дело с помощью специалистов тюменского кадрового центра «Работа России» открыли более 2 тыс. безработных жителей области. Об этом сегодня, 3 ноября , рассказали в пресс-службе правительства региона.

Содействие самозанятости граждан в регионе осуществляется поэтапно. Необходимо составить бизнес-план, продумав концепцию и рассчитав финансовые затраты, успешно защитить проект перед комиссией и начать реализацию. Не обходится и без сложностей, которые иногда только закаляют начинающего предпринимателя. Так было и с Еленой Фисюк.

— Давно мечтала заняться чем-то своим и, наконец, решила, что пора. Я по специальности финансист. У меня не возникло особых проблем ни при составлении проекта, ни во время защиты. Я знакома с отчетностью, знаю, как работать с цифрами. Но это не означает, что другие люди не испытывают трудности при составлении бизнес-плана, при проведении расчетов. Ведь даже я пару раз корректировала свой план. И здесь нужно сказать спасибо специалистам центра занятости. Они помогали, вели меня на протяжении всего пути, — поделилась женщина.

Для сотрудников кадрового центра важно, чтобы человек, который получил помощь на открытие собственного дела, успешно реализовал его. Чтобы нашел свое дело жизни, а не вернулся в исходную точку.

Дизайн интерьеров — собственное дело Елены, развивается поэтапно и уже приносит доход. Проработав в формате самозанятости более года, Елена понимает все плюсы и минусы. Она не жалеет о своем решении: высокая должность и достойно оплачиваемая работа не всегда дают человеку чувство внутренней удовлетворенности. Ей это удалось.

При планировании «предпринимательского старта» тюменцам стоит учитывать: максимальный размер предоставляемой в службе занятости единовременной финансовой помощи при госрегистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, составляет 192 000 рублей.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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