Тюменская служба занятости помогает жителям региона открыть свой бизнес

— Давно мечтала заняться чем-то своим и, наконец, решила, что пора. Я по специальности финансист. У меня не возникло особых проблем ни при составлении проекта, ни во время защиты. Я знакома с отчетностью, знаю, как работать с цифрами. Но это не означает, что другие люди не испытывают трудности при составлении бизнес-плана, при проведении расчетов. Ведь даже я пару раз корректировала свой план. И здесь нужно сказать спасибо специалистам центра занятости. Они помогали, вели меня на протяжении всего пути, — поделилась женщина.