Самозанятых тюменцев приглашают принять участие в новом конкурсе

«Битва за контракт» — это инновационный формат ярмарок и возможность для самозанятых Тюменской области получить заказ от известных компаний из сферы креативных индустрий. Для заказчиков и самозанятых исполнителей участие в проекте бесплатное.
По данным Агентства стратегических инициатив в нашем регионе более 8 тысяч предприятий задействовано в креативных индустриях. Сейчас Тюмень входит в топ-4 городов с наибольшим вкладом креативных индустрий в экономику региональных центров.
На сегодняшний день уже 20 компаний-заказчиков составили свои задачи общей стоимостью более 400 тыс. рублей. Заказчики размещают задания с определенной стоимостью и сроками исполнения. В среднем работа над задачами длится 1-7 рабочих дней. По истечении дедлайна участники презентуют свои результаты и подпишут контракты.
«Битвы» пройдут по 5 направлениям в онлайн формате:
1. Digital;
2. Дизайн;
3. Медиа;
4. Event;
5. Гастрономия.
Ознакомиться с полным перечнем заказов можно на сайте самозанятые72.рф. Новые заказы будут появляться на сайте до конца проекта. Отметим, что побороться за денежное вознаграждение или долгосрочный проект могут только граждане, оформившие специальный налоговый режим в Тюменской области. Оформить данный налоговый режим можно на сайте самозанятые72.рф
Организаторы проекта – правительство Тюменской области, Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», центр «Мой бизнес» при поддержке Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».