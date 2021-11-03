К проекту «ГосТех» присоединилась Тюменская область

Преимуществами платформы является увеличение скорости реализации цифровых решений и снижение затрат на их разработку, включая возможность использовать готовые решения. Существующие и разрабатываемые государственные информационные системы будут адаптироваться к единым требованиям, позволяющим в дальнейшем с минимальными затратами тиражировать их как готовые решения, и масштабировать под нужды других заказчиков. Это также будет выгодным и для разработчиков информационных систем, поскольку они получат расширение сбыта своих разработок.