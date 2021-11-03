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К проекту «ГосТех» присоединилась Тюменская область

3 ноября 2021, 09:36
Фото: pixabay.com
Тюменская область стала одним из регионов, в пилотном режиме присоединившихся к проекту «ГосТех», сообщает региональный департамент информатизации.

«ГосТех» — платформа, на которой можно быстро и эффективно создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Эксперимент по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем и их компонентов на единой цифровой платформе «ГосТех» был запущен правительством Российской Федерации в октябре 2020 года. Данный цифровой эксперимент продлится по 31 мая 2022 года.

В рамках пилотного проекта Тюменская область проведет работу по переводу региональных информационных систем на платформу «ГосТех» за счет субсидий, предоставляемых Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Преимуществами платформы является увеличение скорости реализации цифровых решений и снижение затрат на их разработку, включая возможность использовать готовые решения. Существующие и разрабатываемые государственные информационные системы будут адаптироваться к единым требованиям, позволяющим в дальнейшем с минимальными затратами тиражировать их как готовые решения, и масштабировать под нужды других заказчиков. Это также будет выгодным и для разработчиков информационных систем, поскольку они получат расширение сбыта своих разработок.

600 миллионов рублей будут распределены в 2022-2024 годах по конкурсу для реализации на платформе «ГосТех» готовых сервисов для типовых региональных и муниципальных полномочий с последующим использованием другими регионами, 300 миллионов будут выделены в следующем году.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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