Экономисты прогнозируют рост ключевых показателей развития Тюменской области

Глава профильного департамента представил прогноз социально-экономического развития Тюменской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
«Численность тюменцев, занятых в экономике, вырастет с 708,5 тысячи человек в 2021 году до 713,2 тысячи человек в 2024 году. При этом уровень безработицы, определяемый по методологии Международной организации труда, упадет с 4,8 до 4,4 процента», — отметил директор департамента экономики.
В соответствии с прогнозом, объем инвестиций в основной капитал вырастет в Тюменской области с 244,3 млрд рублей в 2021 году до 300,8 млрд рублей в 2024 году. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году увеличится на 10,9%, индекс обрабатывающих производств — на 13%, а индекс производства сельхозпродукции — на 2,6% по сравнению с 2021 годом.
Результатом экономического развития региона станет повышение благосостояния тюменцев. Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения к 2024 году вырастут на 5,2% по сравнению с 2021 годом. При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2% в 2021 году до 11,1% в 2024 году.
«Активный экономический рост региона — единственный эффективный метод борьбы с бедностью, важнейшее условие дальнейшего развития социальной сферы и повышения качества жизни наших земляков»,подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.
Необходимо отметить, что по ключевым показателям социально-экономического развития региона прогнозируются более высокие темпы роста, чем в среднем по России.