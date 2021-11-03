Экономисты прогнозируют рост ключевых показателей развития Тюменской области

В соответствии с прогнозом, объем инвестиций в основной капитал вырастет в Тюменской области с 244,3 млрд рублей в 2021 году до 300,8 млрд рублей в 2024 году. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году увеличится на 10,9%, индекс обрабатывающих производств — на 13%, а индекс производства сельхозпродукции — на 2,6% по сравнению с 2021 годом.