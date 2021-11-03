nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экономисты прогнозируют рост ключевых показателей развития Тюменской области

3 ноября 2021, 14:05
Фото: Правительство Тюменской области
Численность населения Тюменской области в 2024 году может увеличиться на 3,2% по сравнению с 2021 годом и составить более 1 млн 596 тыс. человек. Об этом доложил на онлайн-заседании президиума областного правительства директор регионального департамента экономики Максим Скворцов.

Глава профильного департамента представил прогноз социально-экономического развития Тюменской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

«Численность тюменцев, занятых в экономике, вырастет с 708,5 тысячи человек в 2021 году до 713,2 тысячи человек в 2024 году. При этом уровень безработицы, определяемый по методологии Международной организации труда, упадет с 4,8 до 4,4 процента», — отметил директор департамента экономики.

В соответствии с прогнозом, объем инвестиций в основной капитал вырастет в Тюменской области с 244,3 млрд рублей в 2021 году до 300,8 млрд рублей в 2024 году. Индекс промышленного производства в регионе в 2024 году увеличится на 10,9%, индекс обрабатывающих производств — на 13%, а индекс производства сельхозпродукции — на 2,6% по сравнению с 2021 годом.

Результатом экономического развития региона станет повышение благосостояния тюменцев. Согласно прогнозу, реальные располагаемые доходы населения к 2024 году вырастут на 5,2% по сравнению с 2021 годом. При этом доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократится с 13,2% в 2021 году до 11,1% в 2024 году.

«Активный экономический рост региона — единственный эффективный метод борьбы с бедностью, важнейшее условие дальнейшего развития социальной сферы и повышения качества жизни наших земляков»,подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор.

Необходимо отметить, что по ключевым показателям социально-экономического развития региона прогнозируются более высокие темпы роста, чем в среднем по России.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25