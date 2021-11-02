Тюменцы проходят перепись населения в онлайн-формате на портале госуслуг

Перепись населения — это учет всех людей на определенной территории. В 2021 году пройти ее можно самостоятельно через сайт госуслуг или на переписных участках. Чтобы пройти перепись онлайн, у гражданина должна быть стандартная или подтвержденная учетная запись в ЕСИА, то есть указан номер телефона, СНИЛС и паспорт. Подробнее о регистрации можно узнать по ссылке.