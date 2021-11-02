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Тюменцы проходят перепись населения в онлайн-формате на портале госуслуг

2 ноября 2021, 10:21
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
До 14 ноября все тюменцы со стандартной или подтвержденной учетной записью в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут пройти перепись на портале услуг онлайн. О том, как это сделать рассказали в региональном департаменте информатизации.

До 14 ноября все тюменцы со стандартной или подтвержденной учетной записью в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), смогут пройти перепись на портале услуг онлайн.

Как пройти перепись населения в 2021 году онлайн?

Перепись населения — это учет всех людей на определенной территории. В 2021 году пройти ее можно самостоятельно через сайт госуслуг или на переписных участках. Чтобы пройти перепись онлайн, у гражданина должна быть стандартная или подтвержденная учетная запись в ЕСИА, то есть указан номер телефона, СНИЛС и паспорт. Подробнее о регистрации можно узнать по ссылке.

Также пройти перепись можно через официальные приложения для устройств на базе Android или iOS.

После отправки переписного листа приходит подтверждение с QR-кодом на почту и в личный кабинет на госуслугах. QR-код нужно показать переписчику, чтобы завершить перепись, это займет не более минуты.

Зачем нужна перепись населения?

Перепись позволяет узнать население региона и страны, условия жизни граждан, количество семей и другие данные. Вся полученная информация будет использоваться для корректировки государственных программ, развития и планирования бизнеса.

На какие вопросы нужно отвечать?

В переписном листе всего будет 33 вопроса: 22 из них касаются участника переписи, остальные — о домохозяйстве. Если проживающий в стране находится на территории РФ менее года, в переписном листе нужно будет ответить только на 7 вопросов.

Будут ли использоваться персональные данные?

Вся информация переписи сохраняется в обезличенном виде. Собирается общая статистика для выявления тенденций, возможностей развития государственных программ, корректировки социально-экономических процессов. Результаты переписи не передаются ни в какие ведомства. Предварительные итоги будут представлены в апреле 2022 года.

Также после самостоятельного прохождения переписи на госуслугах можно получить подарок от компаний группы Сбер.

В Тюменской области развитие цифровой инфраструктуры и улучшение механизма оказания государственных и муниципальных услуг населению ведется в рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление». Ответственный за реализацию проекта — департамент информатизации Тюменской области.

#Новости#Ирина Швецова#Политика
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