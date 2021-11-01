Скончались от коронавируса 25 человек за сутки в Тюменской области

За минувшие сутки в России подтверждено 1 155 смертей от коронавируса. В частности, в нашем регионе от COVID-19 скончались 25 человек, в Ханты-Мансийском АО 8 пациентов стали жертвами вируса, в Ямало-Ненецком АО трое жителей округа умерли от этой болезни.