Скончались от коронавируса 25 человек за сутки в Тюменской области

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах страны COVID-19 заболели 40 402 россиян, в том числе 340 жителей Тюменской области, 256 горожан из Югры и 143 гражданина, проживающих на Ямале.
«Помимо того, из общего количества инфицированных ковидом порядка 3 619 или 9% пациентов переносят болезнь, не имея ярко выраженных клинических проявлений», — пояснили в нештатном органе.
За минувшие сутки в России подтверждено 1 155 смертей от коронавируса. В частности, в нашем регионе от COVID-19 скончались 25 человек, в Ханты-Мансийском АО 8 пациентов стали жертвами вируса, в Ямало-Ненецком АО трое жителей округа умерли от этой болезни.
За этот же период выздоровели и отправились домой 23 187 россиян, 112 из которых — тюменцы, 155 — горожане ХМАО и 49 — жители ЯНАО.