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Скончались от коронавируса 25 человек за сутки в Тюменской области

1 ноября 2021, 09:03
Фото: 1Mi
Скончались от коронавируса 25 человек за сутки Тюменской области
По данным оперштаба на 1 ноября, в регионе за сутки от коронавируса умерли 25 человек.

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах страны COVID-19 заболели 40 402 россиян, в том числе 340 жителей Тюменской области, 256 горожан из Югры и 143 гражданина, проживающих на Ямале.

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«Помимо того, из общего количества инфицированных ковидом порядка 3 619 или 9% пациентов переносят болезнь, не имея ярко выраженных клинических проявлений», — пояснили в нештатном органе.

За минувшие сутки в России подтверждено 1 155 смертей от коронавируса. В частности, в нашем регионе от COVID-19 скончались 25 человек, в Ханты-Мансийском АО 8 пациентов стали жертвами вируса, в Ямало-Ненецком АО трое жителей округа умерли от этой болезни.

За этот же период выздоровели и отправились домой 23 187 россиян, 112 из которых — тюменцы, 155 — горожане ХМАО и 49 — жители ЯНАО.

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