Четыре компании стали новыми резидентами Тюменского технопарка

ООО «Ойл Линк» представило систему прогнозирования мест коррозионных повреждений резервуаров CORSIM. Предлагаемое решение направлено на увеличение срока эксплуатации опасных производственных объектов, на которых учитываются современные требования безопасности, экономичности, долговечности. Массовое применение подобных устройств позволит увеличить срок службы оборудования и уменьшить количество аварийных ситуаций на производстве.
Компания «Промышленный конструктор» — разработчик реклоузера вакуумного автоматического РВА/TURA на напряжение 6-10 кВ. Современное интеллектуальное цифровое решение на базе реклоузера предназначено для повышения надежности электроснабжения потребителей в воздушных распределительных сетях.
Специализированную интернет-платформу подбора и продажи активных туров «Всеактивныетуры.рф презентовала компания "Сиал-ГИС"». Ресурс позволит собрать подобные туры по России на одном сайте с удобной системой поиска и сравнения туров.
ООО «СИМБУР» занимаются разработкой устройства для синхронного гидромониторного вскрытия продуктивного пласта двумя боковыми каналами, которое позволит производить гидромониторное бурение дополнительных стволов как при заканчивании новых скважин, а также при ремонте и реконструкции горизонтальных скважин эксплуатируемого фонда.
«Проекты разные, но при этом перспективные и правильные с точки зрения направления, в котором мы пытаемся идти — это создание компонентов для той продукции, которая уже производится в нашей области в больших масштабах. Кроме того, все проекты связаны с использованием новых технологий, экологичностью производства», — подвел итог работе председатель экспертного совета Александр Тимчук.