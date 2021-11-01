Четыре компании стали новыми резидентами Тюменского технопарка

«Проекты разные, но при этом перспективные и правильные с точки зрения направления, в котором мы пытаемся идти — это создание компонентов для той продукции, которая уже производится в нашей области в больших масштабах. Кроме того, все проекты связаны с использованием новых технологий, экологичностью производства», — подвел итог работе председатель экспертного совета Александр Тимчук.