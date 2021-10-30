Мороз и солнце, дым чудесный: Тюмень продолжает дышать гарью от куриц

12 октября на птицефабрике «Боровская» в Тюменском районе зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Зараженных куриц начали сжигать, подготовив территорию для этого. Зона закрыта на карантин, въезд горожанам на неё запрещен.
В кострах вместе с тушками куриц сжигают покрышки, бревна. Такие курганы будут дымить еще несколько дней. И, к сожалению тюменцев, дым от них валит в сторону областной столицы. Местные жители уже начали чувствовать запах гари.
И дым, и едкий запах особо сильно ощущают в районах Ново-Патрушево, ЖК «Апрель», объездной дороги, улиц Широтной и Федюнинского. Планировалось закончить уничтожение птиц к началу ноября, но как долго дым будет окутывать город — неизвестно.
«Наш Город» направил запрос в Оперативный штаб Тюмени с целью выяснить, когда же костры догорят и тюменцы смогут спокойно открывать окна.