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Мороз и солнце, дым чудесный: Тюмень продолжает дышать гарью от куриц

30 октября 2021, 07:47
Тюмень снова в едком дыму из-за сжигания куриц птицефабрики «Боровская». Костры горят, а ветер несет смог в город. Уничтожить птиц обещали до начала ноября.
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Тюмень

12 октября на птицефабрике «Боровская» в Тюменском районе зафиксировали вспышку высокопатогенного птичьего гриппа. Зараженных куриц начали сжигать, подготовив территорию для этого. Зона закрыта на карантин, въезд горожанам на неё запрещен.

В кострах вместе с тушками куриц сжигают покрышки, бревна. Такие курганы будут дымить еще несколько дней. И, к сожалению тюменцев, дым от них валит в сторону областной столицы. Местные жители уже начали чувствовать запах гари.

Дым от сжигания куриц до сих пор доходит до Тюмени
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И дым, и едкий запах особо сильно ощущают в районах Ново-Патрушево, ЖК «Апрель», объездной дороги, улиц Широтной и Федюнинского. Планировалось закончить уничтожение птиц к началу ноября, но как долго дым будет окутывать город — неизвестно.

«Наш Город» направил запрос в Оперативный штаб Тюмени с целью выяснить, когда же костры догорят и тюменцы смогут спокойно открывать окна.

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#Птичий грипп#Птицефабрика Боровская#Птицы#Тюмень#Анна Доронина#Видео
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