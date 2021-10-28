Вице-премьер Абрамченко одобрила инициативу РЭО по выпуску облигаций

Отмечается, что 100 млрд рублей хватит на то, чтобы до конца 2024 года построить ряд объектов по обработке и утилизации ТКО. По словам Буцаева, после регистрации облигационной программы в Центробанке компания организует отдельные выпуски ценных бумаг под конкретные проекты. Примечательно, что приобрести зеленые облигации ППК «РЭО» смогут не только юридические, но и физические лица, желающие внести вклад в развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами в своем регионе, подчеркнул Денис Буцаев. Все займы по облигациям будут обеспечены обязательствами по конкретным проектам, включая инвестсоглашения, концессионные соглашения и коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО. Все проекты также планируется обеспечить гарантиями со стороны регионов или крупных компаний. Максимальный срок обращения каждого облигационного выпуска составит двенадцать лет.