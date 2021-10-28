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Вице-премьер Абрамченко одобрила инициативу РЭО по выпуску облигаций

28 октября 2021, 07:11
Фото: pxhere.com
До 2024 года в России появится более 800 объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Часть из них будет профинансирована в рамках облигационной программы ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). По словам главы компании Дениса Буцаева, общая стоимость облигаций составит 100 млрд рублей.

Буцаев рассказал, что выпуск ценных бумаг одобрен наблюдательным советом компании. Он уточнил, что для реализации национального проекта «Экология» потребуется привлечь в отрасль порядка 350 млрд инвестиций, часть из которых будет получена с помощью облигаций, пишет karelinform.ru.

Отмечается, что 100 млрд рублей хватит на то, чтобы до конца 2024 года построить ряд объектов по обработке и утилизации ТКО. По словам Буцаева, после регистрации облигационной программы в Центробанке компания организует отдельные выпуски ценных бумаг под конкретные проекты. Примечательно, что приобрести зеленые облигации ППК «РЭО» смогут не только юридические, но и физические лица, желающие внести вклад в развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами в своем регионе, подчеркнул Денис Буцаев. Все займы по облигациям будут обеспечены обязательствами по конкретным проектам, включая инвестсоглашения, концессионные соглашения и коммерческие инициативы по созданию объектов обращения с ТКО. Все проекты также планируется обеспечить гарантиями со стороны регионов или крупных компаний. Максимальный срок обращения каждого облигационного выпуска составит двенадцать лет.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подчеркнула, что зеленые облигации — это финансовый инструмент для поддержки проектов в сфере обращения твердыми коммунальными отходами. Привлечение же широкого круга инвесторов необходимо для развития отрасли и экономики замкнутого цикла.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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