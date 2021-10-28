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Posted 28 октября 2021,, 14:51

Published 28 октября 2021,, 14:51

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени птицефабрику оштрафовали за загрязнение участка

28 октября 2021, 14:51
В Тюмени на пятьдесят тысяч рублей оштрафовали птицефабрику за загрязнение арендуемого земельного участка птичьим пометом.

Издание tumen.kp.ru сообщает, что ранее предприятию уже было выдано предписание с требованием устранить нарушение земельного законодательства - птицефабрика загрязняла участок площадью более двухсот сорока двух тысяч квадратных метров, который был взят в аренду, пометом птицы и не защитила почву. Суд вынес решение привлечь предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.

#Общество#Ольга Земскова#Новости
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