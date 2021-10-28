В Тюмени птицефабрику оштрафовали за загрязнение участка

Издание tumen.kp.ru сообщает, что ранее предприятию уже было выдано предписание с требованием устранить нарушение земельного законодательства - птицефабрика загрязняла участок площадью более двухсот сорока двух тысяч квадратных метров, который был взят в аренду, пометом птицы и не защитила почву. Суд вынес решение привлечь предприятие к административной ответственности в виде штрафа в размере пятидесяти тысяч рублей.