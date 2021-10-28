Тюменский центр «Семья» посетили специалисты по соцработе из Санкт-Петербурга

«Проект направлен на повышение качества и расширение спектра услуг, доступных для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также развитие профессиональной компетенций специалистов, работающих с данной категорией. В течение трех дней специалисты участвовали в очных тренингах, укрепляли свои профессиональные навыки, учились применять в работе системный подход с опорой на понимание психологического состояния детей и взрослых», поясняет Елена Перминова, директор регионального центра «Семья».