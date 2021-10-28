Тюменский центр «Семья» посетили специалисты по соцработе из Санкт-Петербурга

В начале года было заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве центра «Семья», учреждения дополнительного образования «Молодой лидер» и центра развития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» (г. Санкт-Петербург).
В рамках соглашения запланировано обучение специалистов, работающих с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Участниками обучающих мероприятий проекта «Эффективные социальные услуги для детей и родителей в России» с 25 по 27 октября стали базовые социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Омутинском и частное образовательное учреждение дополнительного образования в сфере психологии «Молодой лидер».
«Проект направлен на повышение качества и расширение спектра услуг, доступных для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также развитие профессиональной компетенций специалистов, работающих с данной категорией. В течение трех дней специалисты участвовали в очных тренингах, укрепляли свои профессиональные навыки, учились применять в работе системный подход с опорой на понимание психологического состояния детей и взрослых», поясняет Елена Перминова, директор регионального центра «Семья».
Обучение на этом не закончится: слушатели продолжат его уже в формате онлайн. Итогом станет получение документов об освоении дополнительной профессиональной программы повышения квалификации».
«Участие в проекте способствует обмену опытом применения эффективных практик между государственными поставщиками и НКО в регионах России, развитию и апробации эффективных методов поддержки детей и семей, повышению профессиональной квалификации специалистов и уровня признания важности их непростой работы», — уверены организаторы.
Результатом реализации проекта в регионах, по мнения организаторов, станет снижение числа несовершеннолетних, разлученных со своими семьями и снижение уровня насилия, пренебрежения и жестокого обращения с детьми.