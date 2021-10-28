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Тюменская служба занятости участвует в проекте «Эффективный регион»

28 октября 2021, 12:03
Фото: Правительство Тюменской области
27 октября стартовал региональный проект по внедрению принципов и инструментов «бережливого производства» в деятельность кадровых центров Тюменской области. Об этом сегодня, 28 октября, рассказали в областном департаменте труда и занятости населения.

Работа проводится в рамках проекта «Эффективный регион» при участии ГК Росатом. Департамент труда и занятости населения Тюменской области стал одним из первых органов власти региона, запустивших данный проект на базе своего подведомственного учреждения.

Процесс оптимизации затронет один из основных участков работы службы занятости — ведение регистрационного учета безработных граждан и граждан, ищущих работу, а также поиск подходящей работы.

В настоящее время осуществляется внедрение автоматизации операций на базе Центра занятости населения г.Тюмени и Тюменского района. Далее опыт работы будет растиражирован на все его отделения.

Принципы «бережливого производства» позволят стандартизировать работу, исключить лишние действия специалистов и высвободить время для более качественного решения основной задачи службы — трудоустройства граждан и замещения кадровой потребности предприятий.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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